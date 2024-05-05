Хозяева в шоке: собаки захватывают кровати! Что делать, если питомец не хочет спать на полу

Если однажды разрешить собаке забраться на диван или кровать, она быстро привыкнет к такому уюту.
Любимец обычно предпочитает мягкие поверхности для сна и может проявить недовольство, когда пытаются выгнать его оттуда.
Для хозяина бывает трудно принять, что собака спит рядом, так как это снижает чистоту постели и уменьшает комфорт отдыха.
Также питомец может стать менее послушным, воспринимая себя как равного по статусу хозяину.
Изначально лучше не допускать собаку в постель, но если ошибка уже сделана, отучить её от мягкой мебели можно без наказаний.
Создайте для собаки уютное личное место, используя старые подушки и одеяла, или купите специальную лежанку.
Обучение новым командам также поможет. Как только собака забирается на кровать, говорите: «Слезай!» и вознаграждайте за послушание. Не стоит наказывать за игнорирование команды, важно действовать с пониманием и терпением.
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