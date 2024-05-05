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Российская авиация игнорирует санкции: число внутренних перелётов растёт вопреки ожиданиям Запада

Welt am Sonntag: санкции против гражданской авиации РФ оказались неэффективными

0:48
Экономика

Санкции Запада против российской гражданской авиации, введенные после начала СВО, не достигли своих целей, как это планировалось.

Welt am Sonntag: санкции против гражданской авиации РФ оказались неэффективными
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

По данным газеты Welt am Sonntag, ожидалось, что отсутствие доступа к авиационным технологиям значительно ослабит Россию, но статистика показывает, что число внутренних перелетов в России в 2023 году даже увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Однако это число остается меньше, чем до введения санкций в 2021 году, сообщает ТАСС.

Михаэль Рот из Социал-демократической партии Германии признает, что санкции хоть и оказывают влияние на российскую экономику, но делают это не так быстро и не так всесторонне, как ожидалось.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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