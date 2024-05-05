Узнайте правду: ваша кошка спит рядом ради тепла или заботится о вашем здоровье

Почему кошка спит на человеке: эксперты назвали самые распространенные причины

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые кошки предпочитают спать на людях, в то время как другие остаются верными своим лежанкам и креслам. Это может вызвать удивление у владельцев, так как спать вместе с кошкой не всегда удобно, что порождает вопросы о причинах такого поведения.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Возможные причины:

Температурный комфорт : ваш дом может показаться вам достаточно теплым, однако для кошки оптимальная температура может быть выше. Поэтому, кошки часто ищут более теплые места для сна, например, рядом с человеком.

: ваш дом может показаться вам достаточно теплым, однако для кошки оптимальная температура может быть выше. Поэтому, кошки часто ищут более теплые места для сна, например, рядом с человеком. Предпочтение ароматов : иногда кошки просто обожают запах человеческого пота и стремятся быть поближе к источнику этого запаха, который для них воспринимается приятно.

: иногда кошки просто обожают запах человеческого пота и стремятся быть поближе к источнику этого запаха, который для них воспринимается приятно. Здоровье хозяина: считается, что кошки могут чувствовать изменения в состоянии здоровья своих хозяев благодаря их чуткому обонянию и множеству рецепторов. Если кошка начала вести себя так недавно и делает это регулярно, возможно, стоит обратить внимание на свое здоровье.