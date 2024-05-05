ДУК могут заключать договора страхования за жильцов

Нужно ли платить за страховку, заключенную ДУКом?

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Власти наделили управляющие компании возможностью введения нового сбора для владельцев квартир.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

УК может заключать договор со страховой на добровольное страхование всех квартир в доме. Идея страхования полностью легальна, правительство подписало указ в 2018 году. Выставляется тариф за квадратный метр и страховое покрытие.

Проблемы начинаются на моменте включения новой графы в квитанцию, вводя людей в заблуждение. Добиться запрета на указание добровольного страхования в квитанциях практически невозможно.

Однако чтобы отказаться от страховки, нужно просто её не оплачивать, никаких санкций за это не полагается.