ДУК могут заключать договора страхования за жильцов

Власти наделили управляющие компании возможностью введения нового сбора для владельцев квартир.
УК может заключать договор со страховой на добровольное страхование всех квартир в доме. Идея страхования полностью легальна, правительство подписало указ в 2018 году. Выставляется тариф за квадратный метр и страховое покрытие.
Проблемы начинаются на моменте включения новой графы в квитанцию, вводя людей в заблуждение. Добиться запрета на указание добровольного страхования в квитанциях практически невозможно.
Однако чтобы отказаться от страховки, нужно просто её не оплачивать, никаких санкций за это не полагается.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.