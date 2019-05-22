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Источник Правда.Ру

Хакеры из Эстонии впервые в истории подделали электронное удостоверение личности

Происшествия print

Хакерам из Эстонии впервые в истории удалось подделать личные данные нескольких десятков граждан постсоветской республики и использовать их для получения доступа к их счетам в банках.


Хакеры использовали голосовые сообщения в WhatsApp для слежки за пользователями / Новости от 14.05.2019 13:25

Об инциденте сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees.

Так, пишут авторы материала, в феврале текущего года эстонские хакеры разослали жителям страны несколько десятков СМС. Сообщения были якобы от одного из действующих в Эстонии банков. Клиентам будто бы предлагалось обновить свои персональные данные.

В СМС была ссылка, что вела на страницу, как две капли воды похожую на официальный сайт банка. На открывшейся странице эстонцам предложили авторизоваться, введя личные данные своего электронного удостоверения личности. Использовав полученные обманным путем данные, злоумышленники получили доступ к банковским счетам потерпевших.

Сообщается, что суммарный финансовый ущерб от действий мошенников составил 1 тысячу евро.

Отметим, что современная Эстония является одной из наиболее развитых в плане электронных технологий государств. Так, например, в республике действует электронное удостоверение личности, действующее как самый обычный материальный паспорт. С ее помощью жители страны могут не только покупать продукты и оплачивать счета, но и даже голосовать на выборах или создавать свой бизнес, не отходя от стационарного компьютера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Эстонии намерены создать "судью-робота", который будет заниматься мелким заурядными тяжбами.

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