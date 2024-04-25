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Эксперты МАГАТЭ назвали ситуацию на ЗАЭС непредсказуемой

Рафаэль Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой

2:16
Мир

Эксперты Агентства МАГАТЭ до сих пор регистрируют военную активность в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Несмотря на то, что за последнюю неделю не поступало докладов о новых нападениях беспилотников на этот объект, ситуация остается непредсказуемой, утверждает МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой
Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

МАГАТЭ утверждает, что не имеет информации об атаках беспилотников после инцидента, о котором было объявлено на прошлой неделе, и это ободряет нас. Тем не менее, в агентстве заявили, что имеют опыт, который показывает, что ситуация может быстро ухудшиться. Обстановка остается чрезмерно нестабильной.

Отмечается, что специалисты МАГАТЭ продолжают регистрировать военные действия в районе ЗАЭС. В организации напоминают, что в начале апреля была совершена серия нападений беспилотников на эту электростанцию. Рафаэль Гросси, обратившись к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и к максимальной военной воздержанности. В три дня спустя, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, присутствующей на объекте, о новой попытке нападения квадрокоптеров — на образовательный центр станции.

ЗАЭС расположена на левом берегу реки Днепр рядом с городом Энергодар. Эта атомная электростанция является самой большой по количеству энергоблоков и установленной мощности среди атомных электростанций в Европе: на станции шесть энергоблоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года эта атомная станция перешла в собственность Российской Федерации.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что никто на Западе не говорит о том, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Россию. Он добавил, что Киев заявляет о своем желании обладать ядерным оружием, в то время как постоянно обвиняет Россию в обстреле Запорожской АЭС. Путин заявил, что украинцы ошибочно связывают ситуацию с присутствием российских войск на станции.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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