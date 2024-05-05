Григоренко рассказал, как относятся к чемпионатам мира без России за границей

Хоккеист Григоренко: за границей начинают говорить, что без России ЧМ не много значат

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Бывший нападающий сборной России, известный хоккеист Игорь Григоренко заявил, что не будет следить за предстоящим чемпионатом мира по хоккею без участия российской сборной.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Решением Международной федерации хоккея (ИИХФ), сборная России была исключена из международных соревнований в текущем и следующем сезонах.

Григоренко напомнил, что российская сборная всегда боролась за призовые места на международных турнирах, и ему неинтересно смотреть хоккей без её участия.

Он также отметил, что отсутствие российской сборной означает потерю значимости для чемпионатов мира и других турниров, и все больше людей за рубежом начинают обсуждать этот факт.

"Все турниры проводятся без нашей сборной. Я думаю, многим это не интересно. И за границей начинают поговаривать, что без России нет такой значимости у чемпионатов мира и всех остальных турниров", — сказал Григоренко, которого цитирует "Советский спорт".

Чемпионат мира по хоккею 2024 состоится в Чехии с 10 по 26 мая в городах Прага и Острава. ИИХФ не допустила сборную России к участию в турнире. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная Канады.