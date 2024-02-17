Прошкин: разве сможет Латвия или Румыния заменить сборную РФ на молодёжном ЧМ?

Двукратный чемпион мира Прошкин: ценность молодёжного ЧМ без россиян падает

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Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин выразил своё разочарование в связи с отстранением российской молодёжной хоккейной сборной от участия в международных соревнованиях и отсутствием возможности проводить матчи против команды Канады.

Фото: Wikipedia by Chase N. from Marysville, WA, USA. is licensed under CC BY-SA 2.0

Прошкин выразил сожаление по поводу того, что молодые российские хоккеисты сейчас лишены возможности бороться на международной арене.

Спортсмен отметил, что в молодежном хоккее битва между Россией и Канадой имеет особое значение и привлекает большой интерес. В Канаде молодёжный хоккей пользуется огромной популярностью, и отсутствие российской сборной лишает турнир значительной части его привлекательности.

"Молодёжный хоккей очень любят в Канаде, поэтому, когда наших нет, сразу всё становится по-другому, ценность турнира падает. Кто будет заменять сборную России? Какая-нибудь Латвия или Румыния? Это разный уровень", — сказал Прошкин в беседе с "Чемпионатом".