Михаил Шуфутинский признался, что забывает слова на концертах

Михаил Шуфутинский рассказал о том, что время от времени забывает слова на своих концертах. Певец рассказал, что в таких моментах просто признается перед публикой и пытается вернуться к тексту, пока музыка играет. Об этом сообщает Рамблер.
Он также поделился, что не устает от интенсивного графика работы, но перелеты сильно его утомляют.
Шуфутинский подчеркнул, что творчество приносит ему только радость, и подготавливает концерты с большой тщательностью, включая проверку света и звука лично перед выступлением.
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