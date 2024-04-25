Превратите дачу в тренировочный лагерь: лучшие методы дрессировки собаки на природе

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Как дрессировать питомца на даче

2:08
Зоосфера » Собаки

В то время как собаки, привычные к дачной жизни, уже не удивляются ее особенностям, городские псы могут испытывать стресс в новой среде. Они могут реагировать на изменения сочетанием страха и возбуждения, что может привести к непредсказуемому поведению. Будьте бдительны и внимательны к своему питомцу.

Как дрессировать питомца на даче
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Научите собаку правилам

Собаки не испытывают желания навредить или отомстить своему владельцу; такие мотивы им чужды. Если питомец расстраивает вас своими действиями, это происходит без злого умысла. Животное исследует границы дозволенного, реагируя на похвалу. Поощряйте его, когда он следует правилам, например, ходит по специальным тропинкам, и перенаправляйте его внимание, если он начинает что-то портить.

Проявляйте терпение

Собаке может потребоваться время, чтобы понять и запомнить, что разрешено на даче, а что нет. В новой обстановке питомец может захотеть копать или грызть растения, особенно когда у него режутся зубы. Важно сохранять спокойствие и повторять правила, отвлекая собаку с помощью игрушек или выделяя ей часть территории для развлечений.

Подготовьтесь к появлению охранника

Инстинкты могут побудить собаку охранять своего хозяина и новую территорию. На даче это может означать защиту от всего, от шелестящих листьев до насекомых. Проводите время с собакой, объясняя, что и кто не представляет угрозы. Со временем она привыкнет к окружающей среде.

Утомляйте вашего питомца

Занимайте собаку физической активностью, не связанной с работой на грядках: играми, бегом, упражнениями. Если позволяет пространство, обустройте на участке спортивные устройства для вашего питомца.

Сами являйтесь примером. Поведение вашего питомца часто будет отражением вашего собственного. Если вы проявите страх или нарушите правила, ожидайте, что ваша собака последует вашему примеру.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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