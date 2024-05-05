Успейте купить по скидке: россиянам назвали категории товаров, на которых можно сэкономить в мае

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Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае

2:18
Экономика

В мае, последнем месяце весны, покупателям предоставляется отличная возможность сэкономить на различных товарах благодаря многочисленным скидкам и распродажам. Это время года идеально подходит для планирования покупок как текущего, так и следующего сезона.

Россиянам рассказали, на каких покупках можно сэкономить в мае
Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain
  • Зимние товары: продавцы стремятся освободить место для летних коллекций, поэтому зимняя одежда, обувь и спортивные товары предлагаются со значительными скидками. Это включает пуховики, шубы, сапоги, лыжи и сноуборды. Также можно найти выгодные предложения на зимние аксессуары для автомобилей, включая шины и автохимию.
  • Бытовая техника и спортивные товары: весенние распродажи часто касаются также бытовой техники, например, кондиционеров и холодильников. Для любителей активного отдыха доступны скидки на велосипеды, роликовые коньки и товары для туризма. Это хорошее время для покупки, если вы планируете летние приключения.
  • Товары для дома и сада: с наступлением тепла возрастает спрос на садовый инвентарь, удобрения, семена и рассаду, однако магазины часто предлагают скидки, чтобы привлечь покупателей, сообщает "Российская газета". Это отличная возможность приобрести необходимые материалы для дачи и сада по выгодным ценам.
  • Мода и аксессуары: цены на летние коллекции одежды и аксессуаров могут быть высоки в мае, поэтому эксперты советуют не спешить с покупками. Лучше подождать, когда ассортимент рынка расширится и появятся скидки, особенно учитывая, что многие товары быстро выходят из моды.
  • Планирование путешествий: май также является хорошим временем для планирования летних отпусков, поскольку многие авиакомпании и отели предлагают скидки на бронирование. Эксперты советуют заблаговременно планировать путешествия, чтобы избежать повышения цен и ограниченной доступности популярных направлений.

Эти рекомендации помогут оптимизировать расходы и максимально эффективно использовать весенние распродажи для приобретения необходимых товаров по сниженным ценам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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