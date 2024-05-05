Трусова ответила на вопрос про своё возможное участие в больших соревнованиях

Трусова сообщила, что в свои 19 лет она находится в "предпенсионном возрасте"

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Александра Трусова, призёр Олимпийских игр в Пекине, посетила шоу Comedy Club, где ответила на вопрос о своем будущем в фигурном катании.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating is licensed under public domain

Спортсменка напомнила, что официально не завершила свою карьеру, но на данный момент не выступает.

Несмотря на свои юные 19 лет, она с улыбкой отметила, что, возможно, уже находится "в предпенсионном возрасте".

"Появлюсь ли на больших соревнованиях? Я не решила пока. В данный момент не выступаю. Можно так сказать, что я в предпенсионном возрасте? Можно, мне уже 19", — сказала Трусова.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль, уступив первое место своей соотечественнице Анне Щербаковой, а бронзу получила японская фигуристка Каори Сакамото. В ходе церемонии награждения Трусова выразила эмоциональное заявление о том, что больше не выйдет на лёд.

Ранее Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе с 2016 по 2020 год, после чего перешла к Евгению Плющенко. Однако спустя год она вернулась в группу Тутберидзе.

В текущем сезоне Трусова пропустила все национальные соревнования, а её последнее выступление состоялось в ноябре 2022 года.

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