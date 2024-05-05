Терминология договора страхования

Страховщики — это страховые организации и общества взаимного страхования, получившие лицензии на осуществление страховой деятельности.
Страховщики обязуются возместить убытки, возникшие в результате страховых случаев, за определенное вознаграждение (страховую премию).
Страховые агенты — это физические лица или юридические лица, осуществляющие деятельность от имени и за счет страховщика.
Страховые брокеры — это лица или организации, действующие в интересах страховых компаний и имеющие соответствующие полномочия. Страховщики могут защитить различные виды имущества и обеспечить защиту от рисков.
Страхователь — это юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры страхования. Страхователь имеет права и обязанности, связанные с получением возмещения, получением информации и обращением к страховщику. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по страхованию.
В некоторых случаях, страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель могут быть разными лицами.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.