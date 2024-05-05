Терминология договора страхования

Страхователь и страховщик: тонкости терминологии

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики — это страховые организации и общества взаимного страхования, получившие лицензии на осуществление страховой деятельности.

Страховщики обязуются возместить убытки, возникшие в результате страховых случаев, за определенное вознаграждение (страховую премию).

Страховые агенты — это физические лица или юридические лица, осуществляющие деятельность от имени и за счет страховщика.

Страховые брокеры — это лица или организации, действующие в интересах страховых компаний и имеющие соответствующие полномочия. Страховщики могут защитить различные виды имущества и обеспечить защиту от рисков.

Страхователь — это юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиками договоры страхования. Страхователь имеет права и обязанности, связанные с получением возмещения, получением информации и обращением к страховщику. Страхователь несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по страхованию.

В некоторых случаях, страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель могут быть разными лицами.