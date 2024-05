Не игнорируйте этот совет: сокращение интервала замены масла может спасти ваш двигатель

Производители автомобилей устанавливают определённый промежуток пробега для регулярной замены моторного масла в зависимости от модели авто. Тем не менее, многие владельцы транспортных средств предпочитают сокращать этот срок почти в два раза.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license