Не игнорируйте этот совет: сокращение интервала замены масла может спасти ваш двигатель

Почему нельзя менять моторное масло каждые 10000 километров

Производители автомобилей устанавливают определённый промежуток пробега для регулярной замены моторного масла в зависимости от модели авто. Тем не менее, многие владельцы транспортных средств предпочитают сокращать этот срок почти в два раза.

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В интервью для сайта njcar.ru специалист крупной сети автосервисов поделился мнением о том, когда действительно стоит проводить замену масла, чтобы избежать повреждения двигателя.

Обычно производители рекомендуют сервисный интервал в 10-15 тысяч километров, но этот показатель может варьироваться в зависимости от страны из-за региональных особенностей.

Например, в России часто рекомендуется более регулярная замена технических жидкостей из-за сложных условий эксплуатации.

Эксперты утверждают, что использование показаний моточасов позволяет точнее определить момент для замены масла, поскольку пробег не всегда точно отражает износ двигателя. В условиях городских пробок автомобили часто работают на холостых оборотах, и пробег не увеличивается.

В связи с этим учёт моточасов становится важным критерием. Современные автомобили часто оснащены такими счетчиками с завода, а также их можно приобрести в автомагазинах.

Современные турбомоторы малого объема работают под постоянным напряжением, что влечет за собой значительные нагрузки и может снижать их долговечность. Интенсивный нагрев масла в таких двигателях приводит к образованию нагара, который загрязняет мотор и способствует ускоренному износу деталей двигателя и царапинам на внутренних стенках цилиндров.

Дополнительно на износ мотора негативно влияют городские условия эксплуатации с частыми стоянками и пробками, что может вызывать утечку масла. Поэтому специалисты рекомендуют сократить интервал замены масла до 7500 км, чтобы продлить срок службы двигателя.