Избавляемся от колорадского жука без "химии": эти народные средства доказали эффективность

Многие садоводы предпочитают избегать химических средств и предпочитают использовать растительные настои или отвары для обработки кустов. Эти средства обычно готовятся прямо перед применением и требуют повторной обработки, так как они не оказывают воздействия на яйца и личинки.
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Среди популярных методов борьбы с колорадским жуком:
Порошковое обсыпание клубней березовой древесной золой во время посадки.
Отвар из полевого хвоща и одуванчика, взятых в равных частях, процеженный и разбавленный перед использованием.
Раствор из сухих растений чистотела, который затем разбавляется и используется для опрыскивания.
Настой из древесной золы и измельчённой полыни, разбавленный после настаивания и процеживания.
Применение древесной золы в сухом виде путём обсыпания кустов картофеля.
Отвар из томатной ботвы, процеженный и разбавленный с добавлением мыла.
Раствор из сухой горчицы и уксуса, используемый для опрыскивания кустов картофеля.
Эти методы, а также биопрепараты, могут быть эффективными средствами для борьбы с вредителями в саду без использования химических препаратов.
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