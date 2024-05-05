Избавляемся от колорадского жука без "химии": эти народные средства доказали эффективность

Методы борьбы с колорадским жуком

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие садоводы предпочитают избегать химических средств и предпочитают использовать растительные настои или отвары для обработки кустов. Эти средства обычно готовятся прямо перед применением и требуют повторной обработки, так как они не оказывают воздействия на яйца и личинки.

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Среди популярных методов борьбы с колорадским жуком:

Порошковое обсыпание клубней березовой древесной золой во время посадки.

Отвар из полевого хвоща и одуванчика, взятых в равных частях, процеженный и разбавленный перед использованием.

Раствор из сухих растений чистотела, который затем разбавляется и используется для опрыскивания.

Настой из древесной золы и измельчённой полыни, разбавленный после настаивания и процеживания.

Применение древесной золы в сухом виде путём обсыпания кустов картофеля.

Отвар из томатной ботвы, процеженный и разбавленный с добавлением мыла.

Раствор из сухой горчицы и уксуса, используемый для опрыскивания кустов картофеля.

Эти методы, а также биопрепараты, могут быть эффективными средствами для борьбы с вредителями в саду без использования химических препаратов.