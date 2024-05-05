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Избавляемся от колорадского жука без "химии": эти народные средства доказали эффективность

Методы борьбы с колорадским жуком

1:16
Садоводство » Вредители и болезни

Многие садоводы предпочитают избегать химических средств и предпочитают использовать растительные настои или отвары для обработки кустов. Эти средства обычно готовятся прямо перед применением и требуют повторной обработки, так как они не оказывают воздействия на яйца и личинки.

Методы борьбы с колорадским жуком
Фото: pixabay.com by Zdeněk Chalupský is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Среди популярных методов борьбы с колорадским жуком:

  • Порошковое обсыпание клубней березовой древесной золой во время посадки.
  • Отвар из полевого хвоща и одуванчика, взятых в равных частях, процеженный и разбавленный перед использованием.
  • Раствор из сухих растений чистотела, который затем разбавляется и используется для опрыскивания.
  • Настой из древесной золы и измельчённой полыни, разбавленный после настаивания и процеживания.
  • Применение древесной золы в сухом виде путём обсыпания кустов картофеля.
  • Отвар из томатной ботвы, процеженный и разбавленный с добавлением мыла.
  • Раствор из сухой горчицы и уксуса, используемый для опрыскивания кустов картофеля.

Эти методы, а также биопрепараты, могут быть эффективными средствами для борьбы с вредителями в саду без использования химических препаратов.

Борьба с КОЛОРАДСКИМ ЖУКОМ без ХИМИИ. Как ИЗБАВИТЬСЯ от ЖУКА на картофеле. Вредители картошки
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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