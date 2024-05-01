Ученые шокировали: почему неправильное время ужина может привести к инсульту

Группа международных ученых провела свежее исследование, которое подтвердило, что время ужина может значительно влиять на риск возникновения инсульта.
Участники исследования были случайным образом разделены на три группы. Одна группа ужинала до 20:00, вторая после этого времени, а третья принимала пищу в разное время. Выяснилось, что у людей из третьей группы, менявших время ужина, риск геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда в мозге, был выше.
Особенно высокий риск был обнаружен у молодых участников.
Эксперты подчеркивают, что для предотвращения подобных заболеваний крайне важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Также важны этническая принадлежность и генетические особенности.
Специалисты напомнили, как определить симптомы инсульта по алгоритму "Лицо, Руки, Речь, Время". Изменение формы лица с асимметрией, слабость в руках, нарушения речи или частичная потеря памяти должны вызвать тревогу и стать сигналом для вызова скорой помощи.
Более серьезные признаки включают головокружение, усиливающиеся головные боли, онемение одной стороны тела, проблемы с зрением и затруднения с формулированием слов.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".