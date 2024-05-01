Ученые шокировали: почему неправильное время ужина может привести к инсульту

Ученые оценили влияния времени ужина на риск инсульта

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных ученых провела свежее исследование, которое подтвердило, что время ужина может значительно влиять на риск возникновения инсульта.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Участники исследования были случайным образом разделены на три группы. Одна группа ужинала до 20:00, вторая после этого времени, а третья принимала пищу в разное время. Выяснилось, что у людей из третьей группы, менявших время ужина, риск геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда в мозге, был выше.

Особенно высокий риск был обнаружен у молодых участников.

Эксперты подчеркивают, что для предотвращения подобных заболеваний крайне важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Также важны этническая принадлежность и генетические особенности.

Специалисты напомнили, как определить симптомы инсульта по алгоритму "Лицо, Руки, Речь, Время". Изменение формы лица с асимметрией, слабость в руках, нарушения речи или частичная потеря памяти должны вызвать тревогу и стать сигналом для вызова скорой помощи.

Более серьезные признаки включают головокружение, усиливающиеся головные боли, онемение одной стороны тела, проблемы с зрением и затруднения с формулированием слов.