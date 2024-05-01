Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменится страхование жизни и имущества пассажиров такси в 2024 году?
Как помочь питомцу, потерявшему хозяина
Частое урчание в животе может быть вызвано грыжей
Опасность прокрутки зимних шин летом: почему это нельзя игнорировать
Экс-тренер "Осера" Ги Ру считает, что ЦСКА подкупил арбитров в Кубке УЕФА
Как накопить на первоначальный взнос по ипотеке
Как бороться с насекомыми?
Роза Сябитова заявила, что к старости нужно готовиться заранее
Новостройки в Сочи подорожали на 15% за год
Ученые шокировали: почему неправильное время ужина может привести к инсульту

Ученые оценили влияния времени ужина на риск инсульта

1:23
Наука

Группа международных ученых провела свежее исследование, которое подтвердило, что время ужина может значительно влиять на риск возникновения инсульта.

Ученые оценили влияния времени ужина на риск инсульта
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Участники исследования были случайным образом разделены на три группы. Одна группа ужинала до 20:00, вторая после этого времени, а третья принимала пищу в разное время. Выяснилось, что у людей из третьей группы, менявших время ужина, риск геморрагического инсульта, при котором происходит разрыв сосуда в мозге, был выше.

Особенно высокий риск был обнаружен у молодых участников.

Эксперты подчеркивают, что для предотвращения подобных заболеваний крайне важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Также важны этническая принадлежность и генетические особенности.

Специалисты напомнили, как определить симптомы инсульта по алгоритму "Лицо, Руки, Речь, Время". Изменение формы лица с асимметрией, слабость в руках, нарушения речи или частичная потеря памяти должны вызвать тревогу и стать сигналом для вызова скорой помощи.

Более серьезные признаки включают головокружение, усиливающиеся головные боли, онемение одной стороны тела, проблемы с зрением и затруднения с формулированием слов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Певец Филипп Киркоров объяснил, почему не будет отмечать свой день рождения
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
Роза Сябитова заявила, что к старости нужно готовиться заранее
Новостройки в Сочи подорожали на 15% за год
Туристка обвинила стюардессу в расизме из-за запрета ходить в туалет
Как дрессировать питомца на даче
Ученые оценили влияния времени ужина на риск инсульта
Рафаэль Гросси: ситуация на ЗАЭС остается непредсказуемой
Топ-10 самых нелепых автоугонов, которые удивят любого
Во время диеты хлеб можно заменить лепёшками
Плюсы и минусы посадки папоротника на даче
Апельсиновый пирог: восхитительный цитрусовый десерт на любой сезон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников