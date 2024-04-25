Расизм даже в небе: стюардесса вызвала волну критики после запрета пользоваться туалетом

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Туристка обвинила стюардессу в расизме из-за запрета ходить в туалет

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Туризм

Стюардесса из авиакомпании American Airlines столкнулась с обвинениями в расизме после того, как запретила темнокожей пассажирке посещать туалет в первом классе. Согласно информации от NPR, инцидент произошел на рейсе из Чикаго в Финикс в феврале. Пассажирка Памела Хилл-Вил, путешествующая с семьей в первом классе, пошла в туалет и была попрошена стюардессой не захлопывать дверь, чтобы не разбудить спящих пассажиров.

Туристка обвинила стюардессу в расизме из-за запрета ходить в туалет
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

После нескольких посещений туалета ситуация повторилась, и стюардесса сказала Хилл-Вил, что она больше не может пользоваться туалетом в передней части самолета и должна идти в заднюю часть. Пассажирка утверждает, что это поведение стюардессы было связано с расовой дискриминацией.

American Airlines связалась с Хилл-Вил для дальнейшего расследования инцидента.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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