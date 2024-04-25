Чем заменить хлеб во время диеты: отличный и низкокалорийный вариант, который снижает чувство голода

Во время диеты хлеб можно заменить лепёшками

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб – это не самый полезный продукт. Предлагаем узнать, какие существуют альтернативы хлебу, пишет Advice.News.

Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Есть много альтернативных продуктов, которые заменят хлеб. Они помогут вам оставаться в форме и быть здоровыми. Так, лепешки из цельнозерновой муки отлично заменят белый хлеб и принесут много пользы вашему здоровью. Цельнозерновая мука полезна для пищеварения, она богата витаминами и минералами.

Можно самостоятельно делать хлеб или лепешки из кунжутной муки,

гречневой, рисовой, ржаной, а также из овощей и бобовых.

Отмечается, что хлеб сам по себе не очень опасен. Однако важно знать, когда стоит остановиться и отдать предпочтение более здоровым вариантам.

Можно полностью заменить хлеб разными крупами. Например, подойдет зеленая гречка, киноа, коричневый рис, птитим и булгур. Кроме того, такие овощи, как кабачки, баклажаны, картофель и батат тоже станут отличными заменителями хлеба.