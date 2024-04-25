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Чем заменить хлеб во время диеты: отличный и низкокалорийный вариант, который снижает чувство голода

Во время диеты хлеб можно заменить лепёшками

1:09
Здоровье

Хлеб – это не самый полезный продукт. Предлагаем узнать, какие существуют альтернативы хлебу, пишет Advice.News.

Во время диеты хлеб можно заменить лепёшками
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Есть много альтернативных продуктов, которые заменят хлеб. Они помогут вам оставаться в форме и быть здоровыми. Так, лепешки из цельнозерновой муки отлично заменят белый хлеб и принесут много пользы вашему здоровью. Цельнозерновая мука полезна для пищеварения, она богата витаминами и минералами.

Можно самостоятельно делать хлеб или лепешки из кунжутной муки, 
гречневой, рисовой, ржаной, а также из овощей и бобовых.

Отмечается, что хлеб сам по себе не очень опасен. Однако важно знать, когда стоит остановиться и отдать предпочтение более здоровым вариантам.

Можно полностью заменить хлеб разными крупами. Например, подойдет зеленая гречка, киноа, коричневый рис, птитим и булгур. Кроме того, такие овощи, как кабачки, баклажаны, картофель и батат тоже станут отличными заменителями хлеба.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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