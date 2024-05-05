В США создали новейший строительный принтер

Специалисты из американского университета создали самый большой строительный принтер

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Новейший полимерный трехмерный принтер, разработанный специалистами Университета штата Мэн, установил новый мировой рекорд, став самым массивным в плане размеров. Его название — "Цех будущего 1.0" — и он обладает очень обширными ракурсами применения.

Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

На церемонии посвящения его запуску присутствовали не только чиновники штата и представители строительной отрасли, но и специалисты в области энергетики, а также военные. Новый способ напечатать способен обеспечить эффективное и экологически чистое производство в различных секторах.

Гигантский трехмерный принтер способен создавать объекты с габаритами 30х75х5,5 метров, а скорость печати достигает 227 килограмм в час. При этом предусмотрена возможность оперативного переключения между такими процедурами, как снятие материала, массовое добавление материала, операции с автоматизированными руками и непрерывное литье строительных элементов. Разработчики отмечают возможность вести работу в рамках одного проекта в "коллективном" режиме совместно с другими строительными 3D-принтерами.

На данное изобретение возложили значительные надежды. Оно может использоваться для возведения мостов, энергетических сооружений и жилья. Руководитель MaineHousing Марк Визендангер сообщил о намерениях построить в штате Мэн в течение ближайших шести лет восемьдесят тысяч бюджетных домов для людей с невысоким доходом. Эти жилые помещения будут не только доступными и качественными, но и экологически чистыми. По ходе их производства будет уменьшено потребление энергии и будут использованы отходы от работы лесопильных заводов.

https://www.youtube.com/watch?v=PtFLhrVIoTY