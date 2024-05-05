Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
В США создали новейший строительный принтер

Специалисты из американского университета создали самый большой строительный принтер

1:52
Наука

Новейший полимерный трехмерный принтер, разработанный специалистами Университета штата Мэн, установил новый мировой рекорд, став самым массивным в плане размеров. Его название — "Цех будущего 1.0" — и он обладает очень обширными ракурсами применения.

Специалисты из американского университета создали самый большой строительный принтер
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC0

На церемонии посвящения его запуску присутствовали не только чиновники штата и представители строительной отрасли, но и специалисты в области энергетики, а также военные. Новый способ напечатать способен обеспечить эффективное и экологически чистое производство в различных секторах.

Гигантский трехмерный принтер способен создавать объекты с габаритами 30х75х5,5 метров, а скорость печати достигает 227 килограмм в час. При этом предусмотрена возможность оперативного переключения между такими процедурами, как снятие материала, массовое добавление материала, операции с автоматизированными руками и непрерывное литье строительных элементов. Разработчики отмечают возможность вести работу в рамках одного проекта в "коллективном" режиме совместно с другими строительными 3D-принтерами.

На данное изобретение возложили значительные надежды. Оно может использоваться для возведения мостов, энергетических сооружений и жилья. Руководитель MaineHousing Марк Визендангер сообщил о намерениях построить в штате Мэн в течение ближайших шести лет восемьдесят тысяч бюджетных домов для людей с невысоким доходом. Эти жилые помещения будут не только доступными и качественными, но и экологически чистыми. По ходе их производства будет уменьшено потребление энергии и будут использованы отходы от работы лесопильных заводов.

https://www.youtube.com/watch?v=PtFLhrVIoTY
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Последние материалы
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников