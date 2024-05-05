В Китае обнаружены останки впечатляющего динозавра

Международный коллектив ученых выявил в провинции Фуцзянь в Китае древние окаменелые отпечатки загадочного существа, обитавшего в этих местах миллионы лет назад. По мнению специалистов, отпечатки принадлежат хищной птице-гиганту.
Этот вид являлся хищником и был назван как Fujianipus yingliangi. Измерение следов составляет 36 центиметров, что говорит о гигантском размере динозавра.
Ученые воссоздали внешний вид этого прародителя. По всей видимости, рост раптора достигал 5 метров, а высота бедра составляла 1,8 метра. Вероятно, динозавр имел третий палец на лапе, изогнутый вверх и с длинным острым когтем на конце. Этот острый коготь был мощным оружием против врагов – с помощью нескольких ударов лап динозавр мог легко покончить с конкурентами. Также ученые предполагают, что Fujianipus был покрыт оперением, что только укрепляет его сходство с птицами.
На данный момент обнаружены лишь следы этого древнего "птичьего" существа, однако исследователи намерены продолжить свои поиски. В случае находки окаменелых костей, будет шанс узнать больше о реальном облике Fujianipus.
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