В Китае обнаружены останки впечатляющего динозавра

При раскопках в Китае была обнаружена нога динозавра, выше человеческого роста

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Международный коллектив ученых выявил в провинции Фуцзянь в Китае древние окаменелые отпечатки загадочного существа, обитавшего в этих местах миллионы лет назад. По мнению специалистов, отпечатки принадлежат хищной птице-гиганту.

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Этот вид являлся хищником и был назван как Fujianipus yingliangi. Измерение следов составляет 36 центиметров, что говорит о гигантском размере динозавра.

Ученые воссоздали внешний вид этого прародителя. По всей видимости, рост раптора достигал 5 метров, а высота бедра составляла 1,8 метра. Вероятно, динозавр имел третий палец на лапе, изогнутый вверх и с длинным острым когтем на конце. Этот острый коготь был мощным оружием против врагов – с помощью нескольких ударов лап динозавр мог легко покончить с конкурентами. Также ученые предполагают, что Fujianipus был покрыт оперением, что только укрепляет его сходство с птицами.

На данный момент обнаружены лишь следы этого древнего "птичьего" существа, однако исследователи намерены продолжить свои поиски. В случае находки окаменелых костей, будет шанс узнать больше о реальном облике Fujianipus.