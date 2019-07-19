В РПЦ не поддержали идею внедрения электронных паспортов

Внедрение электронных паспортов может обернуться неограниченным сбором персональных данных россиян. Такое мнение высказал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, концентрация персональных данных на одном устройстве "создает угрозу их использования против этих же граждан". Электронные данные проще использовать в незаконных целях, поскольку их легче собирать, чем бумажные.

"Мы не выступает против развития новых технологий. Но церковь всегда свидетельствовала о том, что права всех людей, верующих и неверующих, должны быть учтены, и к ним следует относиться с уважением и безо всякой дискриминации", - отметил представитель РПЦ.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов презентовал образец электронных паспортов. Удостоверение личности будет содержать такие данные, как фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место проживания, водительские права, СНИЛС, ИНН. На оборотной стороне карты расположен буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Срок действия паспорта составляет 10 лет.