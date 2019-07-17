Вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что работа по внедрению электронных паспортов будет начала в июле 2020 года. По его словам, все комплектующие новой системы электронных паспортов будут производиться в России.
Также Акимов заявил, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Примечательно, что переход россиян на электронные паспорта не будет требовать дополнительных ассигнований из бюджета.
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