Электронные паспорта начнут вводить с июля 2020 года

Вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что работа по внедрению электронных паспортов будет начала в июле 2020 года. По его словам, все комплектующие новой системы электронных паспортов будут производиться в России.

Также Акимов заявил, что выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Примечательно, что переход россиян на электронные паспорта не будет требовать дополнительных ассигнований из бюджета.