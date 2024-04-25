Пирог с апельсинами: корж с цитрусовыми получается невероятно ароматным

Апельсиновый пирог — это вкусное и ароматное десертное блюдо, которым можно наслаждаться круглый год. Помимо этого из данного рецепта от KP.RU также можно приготовить торт, разрезав пирог на коржи и промазав кремом или взбитыми сливками.
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 3 яйца,
— 150 г муки,
— 180 г сахара,
— 1 апельсин,
— 1/5 ч. л. растительного масла,
— 1 ст. л. сахарной пудры,
— щепотка соли,
— 1 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление:
Для начала тщательно помойте апельсин и натрите его зелёную часть кожуры на тёрке, избегая касаться белой горькой части. Второй вариант — срежьте апельсиновую кожуру овощечисткой и мелко нарежьте ножом в тонкую соломку.
Очистите апельсин от кожуры, удалите пленки и косточки. Нарежьте мякоть на небольшие кубики.
Разбейте яйца в миску и взбейте их вместе с сахаром до пышной пены с помощью миксера или венчика. Посолите, добавьте разрыхлитель и апельсиновую цедру, хорошо перемешайте.
Постепенно добавьте просеянную муку в яично-сахарную смесь, продолжая взбивать на низкой скорости.
Добавьте кубики апельсина в тесто и аккуратно перемешайте их с помощью ложки. Вылейте тесто в заранее смазанную растительным маслом форму для выпечки.
Поместите пирог в разогретую духовку, нагретую до 180 градусов, и запекайте около 30 минут.
После выпекания дайте пирогу остыть, затем извлеките его из формы и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
Вот ваш апельсиновый пирог, готовый к употреблению. Он станет прекрасным выбором в качестве десерта или вкусного угощения. Приятного аппетита!
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ВСЕ ПРОСЯТ ЭТОТ РЕЦЕПТ! Знаменитый АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ! Мягкий, Пышный и Очень Вкусный!