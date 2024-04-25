Пирог с апельсинами: корж с цитрусовыми получается невероятно ароматным

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Апельсиновый пирог: восхитительный цитрусовый десерт на любой сезон

1:55
Еда

Апельсиновый пирог — это вкусное и ароматное десертное блюдо, которым можно наслаждаться круглый год. Помимо этого из данного рецепта от KP.RU также можно приготовить торт, разрезав пирог на коржи и промазав кремом или взбитыми сливками.

Апельсиновый пирог: восхитительный цитрусовый десерт на любой сезон
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 3 яйца,

— 150 г муки,

— 180 г сахара,

— 1 апельсин,

— 1/5 ч. л. растительного масла,

— 1 ст. л. сахарной пудры,

— щепотка соли,

— 1 ч. л. разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Для начала тщательно помойте апельсин и натрите его зелёную часть кожуры на тёрке, избегая касаться белой горькой части. Второй вариант — срежьте апельсиновую кожуру овощечисткой и мелко нарежьте ножом в тонкую соломку.
  2. Очистите апельсин от кожуры, удалите пленки и косточки. Нарежьте мякоть на небольшие кубики.
  3. Разбейте яйца в миску и взбейте их вместе с сахаром до пышной пены с помощью миксера или венчика. Посолите, добавьте разрыхлитель и апельсиновую цедру, хорошо перемешайте.
  4. Постепенно добавьте просеянную муку в яично-сахарную смесь, продолжая взбивать на низкой скорости.
  5. Добавьте кубики апельсина в тесто и аккуратно перемешайте их с помощью ложки. Вылейте тесто в заранее смазанную растительным маслом форму для выпечки.
  6. Поместите пирог в разогретую духовку, нагретую до 180 градусов, и запекайте около 30 минут.
  7. После выпекания дайте пирогу остыть, затем извлеките его из формы и посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Вот ваш апельсиновый пирог, готовый к употреблению. Он станет прекрасным выбором в качестве десерта или вкусного угощения. Приятного аппетита!

ВСЕ ПРОСЯТ ЭТОТ РЕЦЕПТ! Знаменитый АПЕЛЬСИНОВЫЙ ПИРОГ! Мягкий, Пышный и Очень Вкусный!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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