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Нежный торт на компоте с бананово-шоколадным кремом: никто и не подумает, что он постный

Постный торт с бананово-шоколадным кремом: коржи для него готовятся на компоте

2:38
Еда

Рецепт постного торта на компоте с бананово-шоколадным кремом — это нежное и ароматное лакомство, которое подходит для тех, кто постится или избегает молочных продуктов.

Постный торт с бананово-шоколадным кремом: коржи для него готовятся на компоте
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления постного торта с бананово-шоколадным кремом от сайта "Лайфхакер.ру" вам потребуются следующие ингредиенты:

Для коржей:

— 150 г сахара,

— 300 мл компота (любого на ваш выбор),

— 90 мл растительного масла,

— 350-380 г муки,

— 1 чайная ложка соды,

— 2 чайные ложки уксуса 9%,

— щепотка соли.

Для крема:

— 3 спелых банана,

— 100 г сахара,

— 50 мл апельсинового сока,

— 150 г горького шоколада (без молочных продуктов).

Приготовление

  1. В большой миске смешайте сахар, компот и растительное масло до полного растворения сахара. Постепенно добавляйте просеянную муку и хорошо перемешивайте, чтобы получилось однородное тесто. Добавьте соду, уксус и щепотку соли, вновь хорошо перемешайте.
  2. Подготовьте форму диаметром 22 см, выстелите дно бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, или пока коржи не станут золотистыми и пройдут проверку на готовность.
  3. В кастрюле смешайте бананы, сахар и апельсиновый сок. С помощью блендера измельчите смесь до однородного состояния. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 2-3 минуты. Снимите с плиты и дайте массе немного остыть. Затем добавьте поломанный на кусочки горький шоколад и тщательно размешайте до полного растворения. Покройте крем пленкой и остудите до комнатной температуры.
  4. Удалите верхушку с коржей и разрежьте их на две половинки. На один корж нанесите бананово-шоколадный крем, затем поместите на него второй корж. Покройте верхушку и бока торта оставшимся кремом.
  5. По желанию вы можете обсыпать крошкой весь торт или только его бока. Поместите готовый торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он полностью остыл и пропитался кремом.

Теперь ваш постный торт на компоте с бананово-шоколадным кремом готов к сервировке. Наслаждайтесь этим прекрасным десертом без молочных продуктов!

Бананово-шоколадный торт. Постный торт. Легко приготовить!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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