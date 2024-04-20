Нежный торт на компоте с бананово-шоколадным кремом: никто и не подумает, что он постный

Рецепт постного торта на компоте с бананово-шоколадным кремом — это нежное и ароматное лакомство, которое подходит для тех, кто постится или избегает молочных продуктов.
Фото: flickr.com by Joey Doll is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления постного торта с бананово-шоколадным кремом от сайта "Лайфхакер.ру" вам потребуются следующие ингредиенты:
Для коржей:
— 150 г сахара,
— 300 мл компота (любого на ваш выбор),
— 90 мл растительного масла,
— 350-380 г муки,
— 1 чайная ложка соды,
— 2 чайные ложки уксуса 9%,
— щепотка соли.
Для крема:
— 3 спелых банана,
— 100 г сахара,
— 50 мл апельсинового сока,
— 150 г горького шоколада (без молочных продуктов).
Приготовление
В большой миске смешайте сахар, компот и растительное масло до полного растворения сахара. Постепенно добавляйте просеянную муку и хорошо перемешивайте, чтобы получилось однородное тесто. Добавьте соду, уксус и щепотку соли, вновь хорошо перемешайте.
Подготовьте форму диаметром 22 см, выстелите дно бумагой для выпечки. Вылейте тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 40 минут, или пока коржи не станут золотистыми и пройдут проверку на готовность.
В кастрюле смешайте бананы, сахар и апельсиновый сок. С помощью блендера измельчите смесь до однородного состояния. Постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 2-3 минуты. Снимите с плиты и дайте массе немного остыть. Затем добавьте поломанный на кусочки горький шоколад и тщательно размешайте до полного растворения. Покройте крем пленкой и остудите до комнатной температуры.
Удалите верхушку с коржей и разрежьте их на две половинки. На один корж нанесите бананово-шоколадный крем, затем поместите на него второй корж. Покройте верхушку и бока торта оставшимся кремом.
По желанию вы можете обсыпать крошкой весь торт или только его бока. Поместите готовый торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы он полностью остыл и пропитался кремом.
Теперь ваш постный торт на компоте с бананово-шоколадным кремом готов к сервировке. Наслаждайтесь этим прекрасным десертом без молочных продуктов!
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Бананово-шоколадный торт. Постный торт. Легко приготовить!