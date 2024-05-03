Во Внуково построят завод по производству утеплителей. Проект масштабный и экологичный

В Москве появится экозавод по производству теплоизоляционных материалов

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На территории района Внуково, что относится к западному округу Москвы, будет реализован масштабный проект, а именно, экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов. Для строительства завода на 70 рабочих мест Москва предоставляет инвестору, компании "РТК", 1,13 га земли.

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Сообщается, что на предприятии будет реализован полный цикл производства, также на территории завода предусмотрят научно-исследовательскую лабораторию. Выпускать на новом заводе будут: теплоизоляционные покрытия, полимерные смеси, монтажную ленту. Планируемая производственная мощность — 3 тысячи тонн продукции в год.

Известно также, что договор с компанией "РТК" заключен на 5 лет, а это значит, завод должен будет построен и запущен в эксплуатацию за это время. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что продукция завода будет востребована во многих сферах, среди них — строительство, медицина, кораблестроение, нефтегазодобыча.