Во Внуково построят завод по производству утеплителей. Проект масштабный и экологичный

На территории района Внуково, что относится к западному округу Москвы, будет реализован масштабный проект, а именно, экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов. Для строительства завода на 70 рабочих мест Москва предоставляет инвестору, компании "РТК", 1,13 га земли.
Сообщается, что на предприятии будет реализован полный цикл производства, также на территории завода предусмотрят научно-исследовательскую лабораторию. Выпускать на новом заводе будут: теплоизоляционные покрытия, полимерные смеси, монтажную ленту. Планируемая производственная мощность — 3 тысячи тонн продукции в год.
Известно также, что договор с компанией "РТК" заключен на 5 лет, а это значит, завод должен будет построен и запущен в эксплуатацию за это время. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что продукция завода будет востребована во многих сферах, среди них — строительство, медицина, кораблестроение, нефтегазодобыча.
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