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Во Внуково построят завод по производству утеплителей. Проект масштабный и экологичный

В Москве появится экозавод по производству теплоизоляционных материалов

1:11
Недвижимость

На территории района Внуково, что относится к западному округу Москвы, будет реализован масштабный проект, а именно, экозавод по выпуску теплоизоляционных материалов. Для строительства завода на 70 рабочих мест Москва предоставляет инвестору, компании "РТК", 1,13 га земли.

В Москве появится экозавод по производству теплоизоляционных материалов
Фото: www.flickr.com by thingermejig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что на предприятии будет реализован полный цикл производства, также на территории завода предусмотрят научно-исследовательскую лабораторию. Выпускать на новом заводе будут: теплоизоляционные покрытия, полимерные смеси, монтажную ленту. Планируемая производственная мощность — 3 тысячи тонн продукции в год.

Известно также, что договор с компанией "РТК" заключен на 5 лет, а это значит, завод должен будет построен и запущен в эксплуатацию за это время. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что продукция завода будет востребована во многих сферах, среди них — строительство, медицина, кораблестроение, нефтегазодобыча.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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