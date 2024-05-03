Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Университета Огайо разработали программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ), способное анализировать различные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и выбирать наиболее подходящие терапевтические варианты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Patterns.

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Исследовательская группа обучила алгоритм под именем CURE, используя анонимизированные данные миллионов пациентов, предоставленные различными медицинскими и страховыми организациями, а также работодателями.

К программе добавили дополнительную специализированную информацию о различных медицинских состояниях и методах лечения, особенно сосредоточившись на управлении инсультами.

Это дало возможность предсказывать эффективность терапевтических подходов, учитывая уникальные характеристики каждого пациента.

Создатели CURE отметили, что их система превосходит семь существующих аналогов по качеству рекомендаций, подтвердив свои результаты данными из четырех клинических испытаний.

Они также подчеркнули, что применение таких ИИ-систем не заменит необходимость клинических испытаний, но значительно сократит время и средства, тратимые на эти процессы.

В будущем, по мнению специалистов, алгоритмы вроде CURE смогут создавать виртуальные модели пациентов и предоставлять индивидуализированные рекомендации по лечению для каждого случая.