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Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента

1:31
Наука

Американские исследователи из Университета Огайо разработали программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ), способное анализировать различные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и выбирать наиболее подходящие терапевтические варианты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Patterns.

Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Исследовательская группа обучила алгоритм под именем CURE, используя анонимизированные данные миллионов пациентов, предоставленные различными медицинскими и страховыми организациями, а также работодателями.

К программе добавили дополнительную специализированную информацию о различных медицинских состояниях и методах лечения, особенно сосредоточившись на управлении инсультами.

Это дало возможность предсказывать эффективность терапевтических подходов, учитывая уникальные характеристики каждого пациента.

Создатели CURE отметили, что их система превосходит семь существующих аналогов по качеству рекомендаций, подтвердив свои результаты данными из четырех клинических испытаний.

Они также подчеркнули, что применение таких ИИ-систем не заменит необходимость клинических испытаний, но значительно сократит время и средства, тратимые на эти процессы.

В будущем, по мнению специалистов, алгоритмы вроде CURE смогут создавать виртуальные модели пациентов и предоставлять индивидуализированные рекомендации по лечению для каждого случая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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