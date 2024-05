Ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала

Американские исследователи из Университета Огайо разработали программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ), способное анализировать различные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и выбирать наиболее подходящие терапевтические варианты. Результаты исследования были опубликованы в журнале Patterns.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository