Певица Алла Пугачёва назвала ещё одного своего фаворита в шоу "Голос": "Какое счастье! Вот она!"

Алла Пугачёва восторженно отозвалась об участнице шоу "Голос"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва продолжает высказывать свои предпочтения, выбирая своих любимчиков из числа участников вокальных конкурсов.

Фото: https://vk.com/saadkovskayaa by ВК-аккаунт Анастасии Садковской is licensed under public domain

Примадонна опубликовала в своём "Инстаграме"* фото певицы Анастасии Садковской.

"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица. Браво", — эмоционально отреагировала народная артистка СССР в микроблоге.

Ранее Алла Пугачёва осталась в восторге от вокального дарования участника шоу "Голос" Георгия Русских.