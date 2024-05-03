Певица Алла Пугачёва назвала ещё одного своего фаворита в шоу "Голос": "Какое счастье! Вот она!"

Певица Алла Пугачёва продолжает высказывать свои предпочтения, выбирая своих любимчиков из числа участников вокальных конкурсов.
Примадонна опубликовала в своём "Инстаграме"* фото певицы Анастасии Садковской.
"Какое счастье! Вот она! Настоящая певица. Браво", — эмоционально отреагировала народная артистка СССР в микроблоге.
Ранее Алла Пугачёва осталась в восторге от вокального дарования участника шоу "Голос" Георгия Русских.
Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.