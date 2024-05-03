Как сейчас выглядит 20-летний сын Михаила Евдокимова, которого ему родила любовница-мулатка

Сын Евдокимова от модели-мулатки вырос копией знаменитого отца

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын актера Михаила Евдокимова Даниил Белов, которого родила модель-мулатка Инна Белова, вырос сильно похожим на своего знаменитого отца. Хотя при рождении малыша женщине пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство со знаменитым артистом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Даниила Евдокимова в инстаграм is licensed under public domain

Сам Михаил Евдокимов при жизни от наследника не отказывался и даже финансово помогал второй семье, однако он не дожил даже до первого года рождения сына. Инне Беловой пришлось поднимать сына на ноги самой.

Сейчас 20-летний юноша публикует свои фотографии в Сети, на которых можно заметить, что и глаза, и густая шевелюра достались ему от отца. Однако его мать старается вести закрытый образ жизни. Об этом пишет Woman. ru.

По словам самой Беловой, она 10 лет посвятила только воспитанию сына, и лишь спустя долгие годы встретила новую любовь и родила второго малыша.

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