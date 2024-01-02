Сочный торт с апельсиновым кремом: никто не догадается, что он постный

2:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробовав этот нежный тортик с фруктовым вкусом, никто не догадается, что он постный. Нежные коржи на томатном соке напоминают медовые и идеально сочетаются с ароматным апельсиновым кремом. Торт получается воздушным, нежным, со сладкой ноткой и свежим цитрусовым вкусом. Он займёт достойное место на столе.

Фото: "Orange Illusion" by Linda, Fortuna future is licensed under CC BY-NC 2.0.

Ингредиенты для теста:

250 мл томатного сока.

200 г сахара.

80 мл растительного масла.

640 г муки.

треть чайной ложки соли.

1,5 ч. ложки соды.

1 щепотка ванилина.

Ингредиенты для крема:

1 л апельсинового сока.

150 г сахара.

140 г манной крупы.

Ингредиенты для украшения (по желанию):

2 ч. ложки сахарной пудры.

1 ст. ложка цукатов.

Приготовление:

1. Подготовь необходимые продукты.

2. Для приготовления крема налейте апельсиновый сок в толстостенную кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до закипания. Кипятите 30-60 секунд, пока сахар полностью не растворится.

3. Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая. Доведите смесь до закипания и варите на маленьком огне 3-4 минуты, пока крем не загустеет. Остудите его в холодильнике.

4. Затем взбейте крем миксером на высоких оборотах 3-5 минут, чтобы он стал более воздушным и кремообразным. Храните его в холодильнике до использования.

5. Для приготовления коржей смешайте томатный сок, соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно легко отделяться от рук. Накройте тесто плёнкой и дайте ему отдохнуть 10 минут.

6. Разогрейте духовку до 250 градусов. Разделите отдохнувшее тесто на 7-8 частей и раскатайте их в тонкие круглые пласты толщиной 1-2 мм. Перекладывайте коржи на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте их в разогретой духовке 3-4 минуты при температуре 250 градусов. Остудите коржи.

7. Для сборки торта на тарелку в кастрюле выложите немного крема. Затем положите первый корж, а на него нанесите слой крема. Продолжайте складывать коржи, каждый раз нанося крем между ними.

8. Украсьте торт по желанию сахарной пудрой и цукатами. Торт готов!

Источник: russianfood.com