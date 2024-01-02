Попробовав этот нежный тортик с фруктовым вкусом, никто не догадается, что он постный. Нежные коржи на томатном соке напоминают медовые и идеально сочетаются с ароматным апельсиновым кремом. Торт получается воздушным, нежным, со сладкой ноткой и свежим цитрусовым вкусом. Он займёт достойное место на столе.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для крема:
Ингредиенты для украшения (по желанию):
Приготовление:
1. Подготовь необходимые продукты.
2. Для приготовления крема налейте апельсиновый сок в толстостенную кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до закипания. Кипятите 30-60 секунд, пока сахар полностью не растворится.
3. Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая. Доведите смесь до закипания и варите на маленьком огне 3-4 минуты, пока крем не загустеет. Остудите его в холодильнике.
4. Затем взбейте крем миксером на высоких оборотах 3-5 минут, чтобы он стал более воздушным и кремообразным. Храните его в холодильнике до использования.
5. Для приготовления коржей смешайте томатный сок, соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно легко отделяться от рук. Накройте тесто плёнкой и дайте ему отдохнуть 10 минут.
6. Разогрейте духовку до 250 градусов. Разделите отдохнувшее тесто на 7-8 частей и раскатайте их в тонкие круглые пласты толщиной 1-2 мм. Перекладывайте коржи на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте их в разогретой духовке 3-4 минуты при температуре 250 градусов. Остудите коржи.
7. Для сборки торта на тарелку в кастрюле выложите немного крема. Затем положите первый корж, а на него нанесите слой крема. Продолжайте складывать коржи, каждый раз нанося крем между ними.
8. Украсьте торт по желанию сахарной пудрой и цукатами. Торт готов!
Источник: russianfood.com
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