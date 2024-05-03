Эксклюзив из Уху: первый взгляд на потрясающие новинки Chery Tiggo 4 и Tiggo 7

Chery обновила модели Tiggo 4 и Tiggo 7: детали презентации в Уху

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

В Уху, возле штаб-квартиры Chery, были представлены обновленные версии кроссоверов Chery Tiggo 4 и Tiggo 7. Дата их появления на российском рынке пока не определена.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Tiggo 7 получил значительные изменения: новая "сплошная" решетка радиатора, модернизированные бамперы, задняя светотехника и диски, а также салон в стиле Exeed RX и новый селектор трансмиссии с маленьким экраном над подушкой руля. Также предполагается гибридная версия Tiggo 7.

Tiggo 4 теперь выглядит более массивно и солидно благодаря новой радиаторной решетке и фарам от Tiggo 7. Задняя часть автомобиля также обновлена, включая сплошной фонарь и буквенный логотип на плафоне. Интерьер Tiggo 4, видимый через стекло, показывает сдвоенный экран приборной панели и медиасистемы, зону для зарядки телефона у подлокотника и частично сенсорный блок управления климатом.