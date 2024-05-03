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Любовь Степушова
Политолог Беспалов: Майя Санду против силового решения конфликтов

Политолог Беспалов: Запад готовит интервенцию в Одессу

3:08
Мир

Почему Эмманюэль Макрон угрожает ввести войска в Одессу, как на ситуацию повлияет возможное объединение Молдавии и Румынии, действительно ли Майя Санду против силового решения конфликта в Приднестровье и участия Кишинёва в военных действиях на Украине, Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов.

Политолог Беспалов: Запад готовит интервенцию в Одессу
Фото: wikimedia.org by SegeKot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

— Сергей Валерьевич, Эмманюэль Макрон заявляет, что в Румынии сидят 2000 французских легионеров, готовых выступить в Одессу. Олег Данилов назначен послом Украины в Молдавии. Наверняка что-то готовится. Самое плохое, что там может случиться, — это объединение с Румынией и французская интервенция в Приднестровье с выходом в Одессу. Как Москва будет реагировать на это?

— Во-первых, ситуация в Приднестровье и Гагаузии, обстановка в Молдавии в целом будут определяться тем, каких успехов Россия достигнет в ходе специальной военной операции на Украине. Если Россия достигнет решительного успеха, например, к осени этого года, то это повлияет в Молдавии:

  • на президентские выборы,
  • перспективы референдума.

Во-вторых, на Молдавию и прозападные молдавские власти оказывается очень серьёзное давление со стороны некоторых европейских политиков и со стороны Украины, чтобы превратить Молдавию в ещё один ком против России.

Но нужно понимать, что при всей чётко антироссийской позиции нынешних молдавских властей и лично президента Майи Санду, она не является сторонником прямого втягивания в вооружённый конфликт. Более того, Майя Санду в той степени, в какой от неё что-то зависит, старается избежать в ближайшей перспективе решения даже приднестровского конфликта силовым путём. Поэтому она усиливает экономические меры давления на Приднестровье, Гагаузию за счёт вступления в силу нового таможенного законодательства и других мер.

Что касается Одессы, с точки зрения Запада это ключевой регион на Украине. Контроль над Одессой определяет, будет ли иметь Украина выход к морю.

Мы можем вспомнить, какие события происходили там в годы Гражданской войны (сто с небольшим лет назад в России), в том числе иностранные интервенции.

Меры по усилению присутствия европейцев в Одессе уже начали осуществлять, военнослужащие из стран НАТО туда перебрасываются. Если вопрос встанет ребром для Европы, они надавят на молдавские власти по-настоящему, то Майя Санду будет вынуждена подчиниться.

Но она стремится избежать откровенно силового сценария развития событий. Она проводит свою линию по втягиванию Молдавии в западные структуры, в ЕС, а в перспективе — объединение Молдавии с Румынией, но не явно силовыми методами. Хотя то, как поступают в Молдавии с оппозицией, — тоже, в некотором смысле, форма политического "мягкого" насилия.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы одесса франция румыния украина молдавия майя санду приднестровье любовь степушова
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