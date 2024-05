"Конец ссорам?": Литвинова засняла Земфиру на концерте в Испании на фоне размолвки между ними

Режиссер и актриса Рената Литвинова в своем блоге поделилась редким снимком певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ) во время концерта в Испании.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Инстаграм is licensed under public domain