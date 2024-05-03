"Конец ссорам?": Литвинова засняла Земфиру на концерте в Испании на фоне размолвки между ними

Рената Литвинова опубликовала фото с концерта Земфиры* на фоне слухов о ссоре

Режиссер и актриса Рената Литвинова в своем блоге поделилась редким снимком певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ) во время концерта в Испании.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ренаты Литвиновой в Инстаграм is licensed under public domain

Литвинова показала несколько кадров с самого выступления, а также с балкона в отеле в Аликанте.

В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что две закадычные подруги отписались друг от друга в соцсетях и разъехались. Помимо этого впервые за много лет Литвинова не поздравила Земфиру с днем рождения 26 августа.

Рената Литвинова переехала в Париж в 2022 году. Она играет в театре, занимается собственными проектами и принимает участие в модных показах.

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