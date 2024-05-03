Забытая кнопка, которая спасет вас от остановки: как узнать остаток топлива в старой машине

Эксперт раскрывает метод определения остатка топлива в старых автомобилях

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Автоэксперт с 20-летним стажем в интервью порталу Naavtotrasse. ru поделился методом определения остатка топлива в автомобилях без современных бортовых компьютеров.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan is licensed under CC BY 2.0

Для этого можно использовать кнопку сброса суточного пробега. Процесс включает зажатие кнопки при выключенном зажигании, поворот ключа в замке и последующее отпускание кнопки для активации режима диагностики. Нажатие кнопки суточного пробега два раза после этого отобразит иконку колонки и покажет данные о количестве оставшегося топлива. Методика преимущественно применима к автомобилям марок Renault, Nissan и отечественным Lada.

Для других моделей можно использовать бортовой компьютер или поискать информацию в интернете. Знание точного количества топлива в баке помогает избежать нежелательных остановок на дороге, особенно если заправка находится далеко.