Забытая кнопка, которая спасет вас от остановки: как узнать остаток топлива в старой машине

Автоэксперт с 20-летним стажем в интервью порталу Naavtotrasse. ru поделился методом определения остатка топлива в автомобилях без современных бортовых компьютеров.
Для этого можно использовать кнопку сброса суточного пробега. Процесс включает зажатие кнопки при выключенном зажигании, поворот ключа в замке и последующее отпускание кнопки для активации режима диагностики. Нажатие кнопки суточного пробега два раза после этого отобразит иконку колонки и покажет данные о количестве оставшегося топлива. Методика преимущественно применима к автомобилям марок Renault, Nissan и отечественным Lada.
Для других моделей можно использовать бортовой компьютер или поискать информацию в интернете. Знание точного количества топлива в баке помогает избежать нежелательных остановок на дороге, особенно если заправка находится далеко.
Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.