Академик Нигматулин: японцы совершили преступную ошибку

Академик Нигматулин: в Чернобыле был героизм, на Фукусиме — халатность

3:37 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Какую преступную ошибку совершили японцы при аварии на Фукусиме, можно ли было предотвратить взрывы в атомных реакторах, в чём принципиальное отличие между ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы и аварии на Фукусиме, Pravda.Ru рассказал академик, научный руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова Роберт Нигматулин.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Роберт Искандрович, существуют современные технологии замкнутого цикла в производстве ядерной энергии, утилизации отходов, их переработке. Почему у такой развитой страны, как Япония, которая себя позиционирует как защитника экологической безопасности, настолько несовершенная система очистки воды на Фукусиме, что ничего лучшего они не придумали, как сливать загрязнённую воду в океан?

— Скорее удивительно другое: как Япония вообще могла допустить эту аварию. Произошло необычно сильное землетрясение, вызвавшее цунами (оно было в три-четыре раза более мощным, чем они рассчитывали).

— Помните, как смеялись над нами японцы после чернобыльской аварии? Говорили, что мы "варвары" и нам нельзя заниматься атомной энергетикой.

— Да, поэтому я призываю ни над кем не смеяться. Это всё серьезно. Но японцы сделали серьёзную ошибку в другом. Когда произошло цунами, то вода зашла на территорию атомной станции. Реакторы, как и положено, остановились. Один из моих американских коллег участвовал в создании этих реакторов. Он потом мне рассказывал, что произошло.

Когда реактор останавливается, у него есть ещё остаточное тепловыделение (3-5%). Это достаточно много, вода туда попадает и греется. Поэтому должны включаться резервные насосы малой мощности, которые перекачивают воду, чтобы она не перегревалась. Эти насосы залило, и они перестали работать.

Но данный процесс было несложно восстановить:

если там вода, можно было подогнать баржу с насосами;

если там суша, подогнать грузовики с насосами.

И можно было прокачать воду. Руководство атомной станции ничего не сделало, чтобы запустить насосы, и потеряло драгоценное время.

Японцы опоздали. В результате вода перегрелась, стала распадаться на водород и кислород, водород стал подниматься и произошли водородные взрывы в атомных реакторах. Это привело к утечке радиоактивности.

Японцы вроде как считаются дисциплинированными людьми. Здесь они проявили полную недисциплинированность. Кстати, наши специалисты сразу обратили внимание, что раз залило, нужно срочно запустить насосы. Этого не было сделано. Это преступная ошибка. В первую очередь сами же японцы и пострадали, поэтому мы можем им только посочувствовать.

— Вспомните наших ликвидаторов чернобыльской аварии: люди, рискуя жизнью, пытались остановить разрастание страшнейшей катастрофы. Они очень много смогли сделать для спасения природы и человечества. А почему на Фукусиме такого не произошло?

— Да на Фукусиме не нужны были никакие подвиги. Нужны были только здравый рассудок и дисциплинированные действия, которые бы всё предотвратили. Они этого не сделали.

В Чернобыле нужны были героические усилия, и они были сделаны. В Японии же была проявлена обыкновенная халатность. Это самое неприятное.

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