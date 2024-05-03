Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Академик Нигматулин: японцы совершили преступную ошибку

Академик Нигматулин: в Чернобыле был героизм, на Фукусиме — халатность

3:37
Наука » Экология

Какую преступную ошибку совершили японцы при аварии на Фукусиме, можно ли было предотвратить взрывы в атомных реакторах, в чём принципиальное отличие между ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы и аварии на Фукусиме, Pravda.Ru рассказал академик, научный руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова Роберт Нигматулин.

Академик Нигматулин: в Чернобыле был героизм, на Фукусиме — халатность
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Роберт Искандрович, существуют современные технологии замкнутого цикла в производстве ядерной энергии, утилизации отходов, их переработке. Почему у такой развитой страны, как Япония, которая себя позиционирует как защитника экологической безопасности, настолько несовершенная система очистки воды на Фукусиме, что ничего лучшего они не придумали, как сливать загрязнённую воду в океан?

— Скорее удивительно другое: как Япония вообще могла допустить эту аварию. Произошло необычно сильное землетрясение, вызвавшее цунами (оно было в три-четыре раза более мощным, чем они рассчитывали).

— Помните, как смеялись над нами японцы после чернобыльской аварии? Говорили, что мы "варвары" и нам нельзя заниматься атомной энергетикой.

— Да, поэтому я призываю ни над кем не смеяться. Это всё серьезно. Но японцы сделали серьёзную ошибку в другом. Когда произошло цунами, то вода зашла на территорию атомной станции. Реакторы, как и положено, остановились. Один из моих американских коллег участвовал в создании этих реакторов. Он потом мне рассказывал, что произошло.

Когда реактор останавливается, у него есть ещё остаточное тепловыделение (3-5%). Это достаточно много, вода туда попадает и греется. Поэтому должны включаться резервные насосы малой мощности, которые перекачивают воду, чтобы она не перегревалась. Эти насосы залило, и они перестали работать.

Но данный процесс было несложно восстановить:

  • если там вода, можно было подогнать баржу с насосами;
  • если там суша, подогнать грузовики с насосами.

И можно было прокачать воду. Руководство атомной станции ничего не сделало, чтобы запустить насосы, и потеряло драгоценное время.

Японцы опоздали. В результате вода перегрелась, стала распадаться на водород и кислород, водород стал подниматься и произошли водородные взрывы в атомных реакторах. Это привело к утечке радиоактивности.

Японцы вроде как считаются дисциплинированными людьми. Здесь они проявили полную недисциплинированность. Кстати, наши специалисты сразу обратили внимание, что раз залило, нужно срочно запустить насосы. Этого не было сделано. Это преступная ошибка. В первую очередь сами же японцы и пострадали, поэтому мы можем им только посочувствовать.

— Вспомните наших ликвидаторов чернобыльской аварии: люди, рискуя жизнью, пытались остановить разрастание страшнейшей катастрофы. Они очень много смогли сделать для спасения природы и человечества. А почему на Фукусиме такого не произошло?

— Да на Фукусиме не нужны были никакие подвиги. Нужны были только здравый рассудок и дисциплинированные действия, которые бы всё предотвратили. Они этого не сделали.

В Чернобыле нужны были героические усилия, и они были сделаны. В Японии же была проявлена обыкновенная халатность. Это самое неприятное.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы япония чернобыль
Обсудить
Новости Все >
Алла Пугачёва восторженно отозвалась об участнице шоу "Голос"
Как понять, играют кошки - или дерутся?
Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента
Арефьев: инфляция в РФ приблизительно на уровне 15%
Свищев считает, что участие в эстафете Огня трасвестита стирает суть спорта
Опрос: большинство россиян заходят в телефон для шопинга и развлечений
Chery обновила модели Tiggo 4 и Tiggo 7: детали презентации в Уху
Полынья площадью 80000 кв. км появилась в Антарктике из-за ветра и соли
Анна Нетребко поздравила мужа с днём рождения: желаю покорить все вершины
В Сочи жильцов 49 аварийных домов расселят до конца 2024 года
Популярное
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"

Продюсер Иосиф Пригожин вступил в перепалку с подписчиками из-за комментария про Аллу Пугачёву.

Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
ГУР Украины жалуется Западу, что "армия страны — всё" Дмитрий Плотников Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Последние материалы
Алла Пугачёва восторженно отозвалась об участнице шоу "Голос"
Как понять, играют кошки - или дерутся?
Создана нейросеть, моделирующая итог разных методов терапии пациента
Арефьев: инфляция в РФ приблизительно на уровне 15%
Свищев считает, что участие в эстафете Огня трасвестита стирает суть спорта
Академик Нигматулин: в Чернобыле был героизм, на Фукусиме — халатность
Опрос: большинство россиян заходят в телефон для шопинга и развлечений
Политолог Беспалов: Запад готовит интервенцию в Одессу
Chery обновила модели Tiggo 4 и Tiggo 7: детали презентации в Уху
Полынья площадью 80000 кв. км появилась в Антарктике из-за ветра и соли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников