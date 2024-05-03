Ученые раскрыли тайну происхождения полыньи размером с Чехию в Антарктиде

Полынья площадью 80000 кв. км появилась в Антарктике из-за ветра и соли

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Швеции, Великобритании и США выявили происхождение огромной полыньи Мод-Райз в морских льдах вокруг Антарктики. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances.

В 1970-х ученые первыми заметили, что в море Уэдделла у западных берегов Антарктиды периодически появляется большая проталина. Этому явлению дали название Мод-Райз, в честь подводного хребта в этом районе.

В 2016-2017 годах полынья неожиданно возникла и расширилась до 80 тысяч квадратных километров, что больше территории Чехии.

В 2024 году команда ученых установила, что появление полыньи обусловлено сложным взаимодействием ветра, океанских течений и уникальной географии океанического дна, которое способствует подъему тепла и соли на поверхность.

Анализ показал, что в 2016 и 2017 годах усилилось круговое океанское течение вокруг моря Уэдделла, что привело к подъему глубинного слоя теплой соленой воды и облегчило вертикальное перемешивание соли с поверхностными водами.

Также было обнаружено, что под влиянием сильных ветров и особенностей рельефа дна соль скапливается на подводных возвышенностях, где образуются проталины.

Ученые отметили, что некоторые из процессов, вызвавших формирование полыньи Мод-Райз, также способствуют уменьшению объема морского льда в Южном океане, окружающем Антарктику.