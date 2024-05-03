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Вспышка лихорадки денге в Индонезии 2024: симптомы, предупреждения и меры предосторожности

Всплеск смертельной лихорадки денге был зафиксирован на Бали

1:26
Туризм

В Индонезии наблюдается вспышка лихорадки денге, болезни, известной с 1700-х годов и характеризующейся высокой смертностью из-за рвоты и кровотечения из дёсен. В 2024 году в стране зафиксировано около 60,000 случаев, что значительно выше, чем в предыдущие годы. Власти Западной Австралии предупредили своих граждан, планирующих поездки на Бали, в то время как Россия пока не выпустила подобных предупреждений.

Всплеск смертельной лихорадки денге был зафиксирован на Бали
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную головную боль, боли в области глаз, мышцах и суставах, тошноту и рвоту, которые могут появиться через 4-10 дней после укуса заражённого комара. ВОЗ особо предостерегает от повторного заражения, которое может привести к тяжелой форме денге с сильной болью в животе, постоянной рвотой, кровотечением дёсен и другими серьёзными симптомами.

На текущий момент специализированное лечение денге отсутствует, и большинство случаев требует госпитализации для симптоматического лечения. Для предотвращения укусов рекомендуется избегать мест с высокой активностью комаров, носить светлую длинную одежду, использовать репелленты, спать под сетками, пропитанными инсектицидом, и обеспечивать отсутствие комаров в помещениях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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