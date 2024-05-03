Дмитрий Свищев сказал, что участие трансвестита в эстафете Олимпийского огня стирает суть спорта

Свищев считает, что участие в эстафете Огня трасвестита стирает суть спорта

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дмитрий Свищев, который занимает пост председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, считает, что участие трансвестита в эстафете Огня в Париже стирает смысл спорта.

Фото: komitet-fizkult.duma.gov.ru by Официальный сайт Комитета Госдумы по физической культуре и спорту is licensed under public domain

Напомним, что ранее Мария Захарова, которая является представителем МИД РФ, сказала, что участие трансвестита в эстафете Олимпийского Огня является глумлением над спортом. Она в телеграм-канале упомянула публикацию властей Парижа, где сказано, что на церемонии передачи огня будет принимать участие трансвестит Минима.

Свищев сказал, что такое решение мэрии столицы Франции сделает из красочного спортивного шоу — клоунаду и цирковое представление. Депутат считает, что участие трансвестита неуместно. Свищев сказал, что негодование, которые выражают парижане и французы, которые желают попасть на открытие Игр-2024 вместо цирка, ему понятно. Депутат заявил, что в таких обстоятельствах стирается суть олимпизма, весь смысл спорта.