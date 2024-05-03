Несовершенства при нанесении тонального крема, которые придают внешности нежелательные признаки старения

Пять распространенных ошибок при выборе тонального крема, которые делают вас старше

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа подвержена изменениям: появляются морщины, структура меняется, а увлажнение уменьшается из-за снижения выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. В макияже следует избегать ошибок, которые могут подчеркнуть возрастные изменения, особенно при использовании тонального крема. Вот несколько распространенных ошибок:

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Использование слишком плотного тонального крема: он сушит кожу, создает эффект маски и может забиваться в морщины.

Нанесение тонального крема сразу после основы: основе под макияж нужно время для зафиксирования. Иначе, тональный крем может лечь неравномерно или скатываться.

Неправильный выбор тонального крема: нужно выбирать не просто маскирующее средство, а тональный крем с уходом, содержащий увлажняющие компоненты и антивозрастные добавки.

Неправильный оттенок: темный крем может придать лицу дополнительный возраст, а светлый — сделать образ бледным. Оттенок нужно подбирать в соответствии с цветом кожи.

Неправильное нанесение: лучше использовать для нанесения влажный спонж или бьюти-блендер, чтобы равномерно распределить крем по лицу.