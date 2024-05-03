Кошачьи игры или бои без правил? Как понять, что происходит между вашими питомцами

Понимание поведения кошек может быть сложным, особенно когда в доме живет несколько животных разного возраста и пород. Вот как различить, когда кошки играют и когда действительно дерутся, а также несколько советов по их примирению.
Различия между игрой и дракой.
Играющие кошки обычно спокойны, с ушами, направленными вперед или в нормальном положении, и шерстью, которая не стоит дыбом. Их движения напоминают игру, включающую погони и легкие укусы.
Дерущиеся кошки проявляют агрессию, рычание, шипение, серьезные укусы и царапины. Их тела напряжены, уши прижаты.
Как разнять кошек.
Чтобы разнять дерущихся кошек, никогда не пытайтесь вмешиваться руками. Используйте безопасные методы, такие как бросание мягкого предмета рядом с ними или использование спрея с водой для отвлечения.
Для предотвращения травм регулярно обрезайте кошкам когти.
Как помирить кошек.
Обеспечьте кошкам возможности для отступления и избегания конфликтов, такие как полки или места для укрытия.
Используйте визуальные барьеры, чтобы кошки могли видеть друг друга без физического контакта, и постепенно уменьшайте расстояние между ними.
Регулярно играйте с кошками, чтобы они уставали и снижался их уровень агрессии.
Кормите кошек в одно и то же время в разных местах, постепенно приближая их миски друг к другу.
Эти методы помогут уменьшить напряжение между кошками и создать более гармоничную атмосферу в доме.
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