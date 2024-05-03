Кошачьи игры или бои без правил? Как понять, что происходит между вашими питомцами

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Как понять, играют кошки - или дерутся?

1:42
Зоосфера » Кошки

Понимание поведения кошек может быть сложным, особенно когда в доме живет несколько животных разного возраста и пород. Вот как различить, когда кошки играют и когда действительно дерутся, а также несколько советов по их примирению.

Как понять, играют кошки - или дерутся?
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Различия между игрой и дракой.

Играющие кошки обычно спокойны, с ушами, направленными вперед или в нормальном положении, и шерстью, которая не стоит дыбом. Их движения напоминают игру, включающую погони и легкие укусы.

Дерущиеся кошки проявляют агрессию, рычание, шипение, серьезные укусы и царапины. Их тела напряжены, уши прижаты.

Как разнять кошек.

Чтобы разнять дерущихся кошек, никогда не пытайтесь вмешиваться руками. Используйте безопасные методы, такие как бросание мягкого предмета рядом с ними или использование спрея с водой для отвлечения.

Для предотвращения травм регулярно обрезайте кошкам когти.

Как помирить кошек.

Обеспечьте кошкам возможности для отступления и избегания конфликтов, такие как полки или места для укрытия.

Используйте визуальные барьеры, чтобы кошки могли видеть друг друга без физического контакта, и постепенно уменьшайте расстояние между ними.

Регулярно играйте с кошками, чтобы они уставали и снижался их уровень агрессии.

Кормите кошек в одно и то же время в разных местах, постепенно приближая их миски друг к другу.

Эти методы помогут уменьшить напряжение между кошками и создать более гармоничную атмосферу в доме.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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