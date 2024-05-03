Овощной боул с запечённым картофелем и бататом: вкусный и оригинальный вариант для ужина

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Рецепт овощного боула: разнообразим меню

Еда

Попробуйте этот рецепт овощного боула, в нём много сложных углеводов, таких как клетчатка, полезных для сердца жиров, а также необходимых витаминов и минералов. Получается красивое блюдо!

Рецепт овощного боула: разнообразим меню
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 4 молодых картофеля, нарезанных кружочками
  • 4 редиски, разрезанных на четвертинки
  • 2 большие моркови, нарезанные тонкими ломтиками
  • 1 средняя свёкла, нарезанная кружочками
  • 1 средний красный перец, тонко нарезанный
  • 1 средний лимон, выжатый
  • 1/2 авокадо, нарезанного ломтиками
  • 1/2 большого батата, нарезанного кружочками
  • 2 чашки крупно нарезанной зелени
  • 1 чашка крупно нарезанной брокколи
  • 1 чашка тонко нарезанной капусты
  • 2 столовые ложки масла авокадо
  • 2 столовые ложки семян конопли
  • 2 столовые ложки тахини (пасты из кунжутных семян)
  • 1 чайная ложка порошка карри
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой. На один противень выложите молодой картофель, батат, морковь, свёклу и редис. Сбрызните маслом авокадо, посыпьте порошком карри и морской солью. Выпекайте 20-25 минут.
  2. На второй противень добавьте капусту, болгарский перец и брокколи. Полейте оставшимся маслом авокадо, добавьте карри и соль. Перемешайте. Добавьте второй противень в духовку, запекайте в общей сложности 15-20 минут. Добавьте зелень.
  3. Разложите приготовленные овощи по сервировочным тарелкам. Украсьте ломтиками авокадо и семенами конопли, затем приправьте свежим лимонным соком, тахини и, если необходимо, солью.
БОУЛ С КУРИЦЕЙ И КИНОА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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