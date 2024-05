Овощной боул с запечённым картофелем и бататом: вкусный и оригинальный вариант для ужина

Попробуйте этот рецепт овощного боула, в нём много сложных углеводов, таких как клетчатка, полезных для сердца жиров, а также необходимых витаминов и минералов. Получается красивое блюдо!

Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported