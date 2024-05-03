Овощной боул с запечённым картофелем и бататом: вкусный и оригинальный вариант для ужина

Рецепт овощного боула: разнообразим меню

Попробуйте этот рецепт овощного боула, в нём много сложных углеводов, таких как клетчатка, полезных для сердца жиров, а также необходимых витаминов и минералов. Получается красивое блюдо!

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Ингредиенты

4 молодых картофеля, нарезанных кружочками

4 редиски, разрезанных на четвертинки

2 большие моркови, нарезанные тонкими ломтиками

1 средняя свёкла, нарезанная кружочками

1 средний красный перец, тонко нарезанный

1 средний лимон, выжатый

1/2 авокадо, нарезанного ломтиками

1/2 большого батата, нарезанного кружочками

2 чашки крупно нарезанной зелени

1 чашка крупно нарезанной брокколи

1 чашка тонко нарезанной капусты

2 столовые ложки масла авокадо

2 столовые ложки семян конопли

2 столовые ложки тахини (пасты из кунжутных семян)

1 чайная ложка порошка карри

1/2 чайной ложки соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите два противня пергаментной бумагой. На один противень выложите молодой картофель, батат, морковь, свёклу и редис. Сбрызните маслом авокадо, посыпьте порошком карри и морской солью. Выпекайте 20-25 минут. На второй противень добавьте капусту, болгарский перец и брокколи. Полейте оставшимся маслом авокадо, добавьте карри и соль. Перемешайте. Добавьте второй противень в духовку, запекайте в общей сложности 15-20 минут. Добавьте зелень. Разложите приготовленные овощи по сервировочным тарелкам. Украсьте ломтиками авокадо и семенами конопли, затем приправьте свежим лимонным соком, тахини и, если необходимо, солью.