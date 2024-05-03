В Госдуме признали, что реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с URA.RU выразил мнение, что реальный уровень инфляции в России вдвое превышает официальные показатели и достигает 15%.
Он объяснил, что ключевая ставка Центрального банка, установленная на уровне 16%, и нежелание её снижать указывают на то, что инфляция фактически составляет около 15%.
Арефьев утверждает, что такие данные умышленно скрываются, поскольку признание более высокой инфляции потребовало бы увеличения зарплат и пенсий.
"Идет сейчас обнищание народа", — сказал он.
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