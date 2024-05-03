В Госдуме признали, что реальные значения инфляции в России в два раза выше официальных

Арефьев: инфляция в РФ приблизительно на уровне 15%

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с URA.RU выразил мнение, что реальный уровень инфляции в России вдвое превышает официальные показатели и достигает 15%.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он объяснил, что ключевая ставка Центрального банка, установленная на уровне 16%, и нежелание её снижать указывают на то, что инфляция фактически составляет около 15%.

Арефьев утверждает, что такие данные умышленно скрываются, поскольку признание более высокой инфляции потребовало бы увеличения зарплат и пенсий.

"Идет сейчас обнищание народа", — сказал он.