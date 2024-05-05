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Что выгоднее получить по ОСАГО: деньги или ремонт?

Что выбрать по ОСАГО: деньги или услуги ремонта?

1:13
Страхование

ОСАГО предлагает два варианта компенсации: выплату деньгами и ремонт.

С 2017 года закон обязывает страховщиков предлагать ремонт клиентам после ДТП. Ремонт автомобиля по ОСАГО является приоритетным способом возмещения вреда. Задержки с поставками оригинальных запчастей могут привести к задержкам ремонта и выплате неустойки.

Страховая компания может заменить ремонт на выплату, если клиента не устраивают сервисные станции или сроки ремонта. Для оформления заявки на ремонт по ОСАГО необходимо предоставить определенные документы.

Автомобиль отправляют на ремонт на СТОА, с которой у страховой компании заключен договор. Стоимость ремонта определяется после оценки масштаба повреждений и определения стоимости запчастей. Если ремонт по ОСАГО сделан некачественно, клиент может обратиться в страховую компанию с претензией и требовать повторного ремонта или денежной компенсации. В некоторых случаях, по закону об ОСАГО, страховщик обязан выплатить компенсацию деньгами, независимо от выбранного варианта ремонта.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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