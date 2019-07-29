По результатам исследования ВЦИОМ, более 59% россиян не готовы получить электронные паспорта. Примечательно, что о грядущем обновлении главного идентификационного документа знают 85% опрошенных.
22% респондентов считают электронные паспорта надежными, еще 8% выражают беспокойство по поводу различных сбоев системы электронных документов. 4% опрошенных опасаются утечки персональных данных третьим лицам.
О желании получить электронный паспорт заявили 31% опрошенных. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 71% одобряющих электронные паспорта считают, что главное удобство электронного паспорта в том, что его можно использовать в качестве банковской карты.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России с 2020 года начнется выдача электронных паспортов. Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что работа по внедрению электронных паспортов будет начала в июле 2020 года. По его словам, все комплектующие новой системы электронных паспортов будут производиться в России.
Читайте также:
В РПЦ не поддержали идею внедрения электронных паспортов
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма из переписки спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера с директором регионального направления World Bank.
Сегодня, 27 июля, в центре Москвы на Тверской улице было по-настоящему жарко. Здесь состоялся несанкционированный митинг в связи с массовым недопуском кандидатов от оппозиции на выборы в Московскую городскую думу. Сами кандидаты позиционировали несогласованную акцию протеста, как встречу со своими избирателями с названием «Допускай».
Путин неоднократно принимал участие в экспедициях Русского географического общества.