Почти 60% россиян не готовы получить электронные паспорта - ВЦИОМ

По результатам исследования ВЦИОМ, более 59% россиян не готовы получить электронные паспорта. Примечательно, что о грядущем обновлении главного идентификационного документа знают 85% опрошенных.

22% респондентов считают электронные паспорта надежными, еще 8% выражают беспокойство по поводу различных сбоев системы электронных документов. 4% опрошенных опасаются утечки персональных данных третьим лицам.

О желании получить электронный паспорт заявили 31% опрошенных. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 71% одобряющих электронные паспорта считают, что главное удобство электронного паспорта в том, что его можно использовать в качестве банковской карты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России с 2020 года начнется выдача электронных паспортов. Вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что работа по внедрению электронных паспортов будет начала в июле 2020 года. По его словам, все комплектующие новой системы электронных паспортов будут производиться в России.

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