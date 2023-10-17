Bloomberg: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд на помощь Украине и Израилю

Сообщается, что президент Джо Байден планирует запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на оказание поддержки Украине, Израилю, Тайваню и усиление безопасности границ в Соединенных Штатах.
Агентство Bloomberg сообщило эту информацию со ссылкой на источники и отметило, что конкретные детали этого запроса на финансирование в настоящее время находятся в стадии разработки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?