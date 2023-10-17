Bloomberg: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд на помощь Украине и Израилю

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Сообщается, что президент Джо Байден планирует запросить у Конгресса около 100 миллиардов долларов на оказание поддержки Украине, Израилю, Тайваню и усиление безопасности границ в Соединенных Штатах.

Фото: openverse.org

Агентство Bloomberg сообщило эту информацию со ссылкой на источники и отметило, что конкретные детали этого запроса на финансирование в настоящее время находятся в стадии разработки.

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