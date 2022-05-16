Рябков: если НАТО назовёт РФ непосредственной угрозой, придётся соответствовать

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал планы Североатлантического альянса назвать Россию непосредственной угрозой.

Он отметил на встрече с журналистами, что России придётся соответствовать такому статусу в случае его утверждения в НАТО.

"Будем создавать им непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", — сказал Рябков.

В воскресенье, 15 мая, стало известно, что НАТО в новой стратегической концепции собирается обозначить Россию в качестве "непосредственной угрозы". По информации агентства Bloomberg, налаживание отношений между альянсом и РФ произойдёт только в том случае, если Москва "изменит своё поведение".

Ранее Рябков заявил, что Россия не сможет смириться с вхождением Финляндии и Швеции в состав НАТО. Как подчеркнул дипломат, эти страны допускают серьёзную ошибку с "далеко идущими последствиями".