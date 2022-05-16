Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рассчитывать на то, что Россия смирится с вступлением Швеции и Финляндии в военный блок не стоит.
"Ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО", — подчеркнул он.
Замминистр добавил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет ошибкой с далеко идущими последствиями.
По словам Рябкова, ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может смотреть положительно на планы Финляндии и Швеции вступить в военный альянс.
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