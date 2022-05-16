Рябков: "Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что рассчитывать на то, что Россия смирится с вступлением Швеции и Финляндии в военный блок не стоит.

"Ни у кого не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО", — подчеркнул он.

Замминистр добавил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс станет ошибкой с далеко идущими последствиями.

По словам Рябкова, ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может смотреть положительно на планы Финляндии и Швеции вступить в военный альянс.