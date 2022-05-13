Эрдоган высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал планы Швеции и Финляндии относительно вступления в Североатлантический альянс. И как выяснилось, оценивает он эти планы отрицательно.

По его словам, в Турции следят за процессом, однако позитивных мнений на этот счёт не испытывают.

Во-первых, из-за Греции: "Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции". Причём если обратиться к истории альянса, то Греция и Турция присоединились к нему во время первого расширения НАТО в 1952 году.

Отношения между двумя странами исторически весьма сложные. И это сказывается даже на отношениях внутри альянса. Недавно, например, ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet, которые должны были пройти в Греции. Анкара тогда обвинила Афины в манипуляции учениями в соответствии со своими политическими интересами. А именно — включении ряда островов в зону учений.

Но по большому счёту Греция скорее была упомянута в качестве, так сказать, исторической справки. А вот вторая причина, почему президент Турции объявил об отсутствии позитива...

"Скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем", — сказал Эрдоган.

Речь о Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Именно представители этой партии, по словам Эрдогана, являются членами парламентов в "некоторых странах".

Хотя названа президентом Турции была одна: "Швеция стала домом для РПК и других террористических групп".

На данный момент членами Североатлантического альянса являются три десятка государств. Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех этих государств. И если хоть одно будет против, то вступление не состоится. Ну или, скорее, будет отложено.

Может ли Турция помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО? В теории да, как и любое другое государство альянса. На практике едва ли Анкара пойдёт на такой шаг. Между заявлениями об отсутствии позитивных эмоций и "мы наложим вето" всё-таки есть разница. А тем более, между заявлениями и действиями.

Что, конечно, не исключает того, что Турция в течение ближайших месяцев будет требовать учёта своих интересов. И может быть, чего-нибудь добьётся на этом поприще.

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