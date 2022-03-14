Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому связаться с президентом России Владимиром Путиным и признать своё поражение.
Об этом лидер республики написал в своей статье "Крах однополярного мира", которую опубликовал в Telegram-канале. Большая статья, по словам Кадырова, должна помочь понять людям, кто на самом деле является агрессором в современном мире, и почему Россия отстаивает свои интересы.
"Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несёт блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России, признайте своё поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ", — высказался глава Чечни.
Ранее на Украине Зеленского обвинили в военном преступлении. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что именно на лидере Незалежной и его окружении лежит вина за удар ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.