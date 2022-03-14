EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Кадыров дал совет Зеленскому: свяжись с Путиным, признай своё поражение

Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому связаться с президентом России Владимиром Путиным и признать своё поражение.

Об этом лидер республики написал в своей статье "Крах однополярного мира", которую опубликовал в Telegram-канале. Большая статья, по словам Кадырова, должна помочь понять людям, кто на самом деле является агрессором в современном мире, и почему Россия отстаивает свои интересы.

"Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несёт блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России, признайте своё поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ", — высказался глава Чечни.

Ранее на Украине Зеленского обвинили в военном преступлении. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что именно на лидере Незалежной и его окружении лежит вина за удар ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина рамзан кадыров владимир путин владимир зеленский
Sberbank
Новости
Лётчик объяснил, что не так с законом о регистрации взятых в лизинг самолётов
Кадыров дал совет Зеленскому: свяжись с Путиным, признай своё поражение
В Крыму призвали начать денацификацию Украины со школьных учебников
Экономист назвал бессмысленным четвёртый пакет санкций ЕС против России
Кибермошенники успешно используют старые схемы
Практические советы по инвестициям в золото в РФ дал эксперт
Генпрокуратура проверит журналиста Невзорова на экстремизм
Слуцкий: процедуры выхода РФ из Совета Европы нужно начать как можно скорее
Эксперт описал обстановку в туротрасли РФ: "Никто не понимает, что будет дальше"
На Украине заявили о военном преступлении Зеленского: удар ракеты "Точка-У"
Популярное
Мир. Новости мира
Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Мир. Новости мира
Зеленский пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с русскими
Политика. Новости и аналитика
"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи
Политика. Новости и аналитика
Арестованный мэр Мелитополя признается и сдает подельников
Любовь Степушова Что на самом деле обсуждает Слуцкий с Подоляком по Украине? Любовь Степушова Людмила Черткова Украинцы, за что воюете? Людмила Черткова Василий Амирджанов В Госдуме анонсировали культурозамещение Василий Амирджанов
Силовые структуры
Из 200 прибывших на Украину иностранных наёмников 170 испугались воевать
Мир. Новости мира
Опубликовано одно из "пророчеств" Жириновского об Украине и Зеленском
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Новости Украины
Неонацист "Боцман"* объявил охоту на чеченцев
Последние материалы
Кадыров дал совет Зеленскому: свяжись с Путиным, признай своё поражение
В Крыму призвали начать денацификацию Украины со школьных учебников
Экономист назвал бессмысленным четвёртый пакет санкций ЕС против России
Кибермошенники успешно используют старые схемы
Практические советы по инвестициям в золото в РФ дал эксперт
Генпрокуратура проверит журналиста Невзорова на экстремизм
Слуцкий: процедуры выхода РФ из Совета Европы нужно начать как можно скорее
Эксперт описал обстановку в туротрасли РФ: "Никто не понимает, что будет дальше"
На Украине заявили о военном преступлении Зеленского: удар ракеты "Точка-У"
Собянин объявил об отмене масочного режима
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников