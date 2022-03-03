Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, бойцы ВС РФ придерживаются такого же мнения. Российские войска успешно добиваются поставленных целей, заметил он.

Своё мнение лидер республики выразил в большой публикации в своём Telegram-канале.

"Бойцы ВС РФ за последние дни достигли отличных результатов в выполнении задач на Украине. Главное — сейчас двигаться дальше к поставленной цели… Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию… Кроме того, считаю, что нам не нужны переговоры. Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне", — написал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как его любят украинцы, а он любит их. Он также добавил, что выступает против врагов украинского народа и намерен защищать мирных граждан.

По приказу Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Помощник российского лидера Владимир Мединский рассказал об итогах второго раунда переговоров с украинской стороной. Так, по его словам, минобороны России и Украины пришли к договору о формате гумкоридорах для выхода гражданских.

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