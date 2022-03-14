На Украине заявили о военном преступлении Зеленского: удар ракеты "Точка-У"

На Украине президента Владимира Зеленского обвинили в военном преступлении. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что именно на лидере Незалежной и его окружении лежит вина за удар ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка.

Об этом украинский политик сообщил в своём Telegram-канале.

"Очередное военное преступление Зеленского и его окружения. Уверен, что действия со стороны РФ будут теперь намного жёстче", — написал он.

Кива также добавил, что Зеленский в своём последнем видеообращении ни слова не упомянул о гибели людей после страшной атаки.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.

Мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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