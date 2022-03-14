На Украине президента Владимира Зеленского обвинили в военном преступлении. Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что именно на лидере Незалежной и его окружении лежит вина за удар ракеты "Точка-У" по мирному населению Донецка.
Об этом украинский политик сообщил в своём Telegram-канале.
"Очередное военное преступление Зеленского и его окружения. Уверен, что действия со стороны РФ будут теперь намного жёстче", — написал он.
Кива также добавил, что Зеленский в своём последнем видеообращении ни слова не упомянул о гибели людей после страшной атаки.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что националисты намеренно ударили ракетой "Точка-У" по мирному населению. В результате подрыва ракеты 20 человек погибло, ещё 28, в том числе дети, получили тяжёлые ранения.
Мэр Докучаевска в Донецкой народной республике Александр Качанов заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины преобладает истерика и паника, поэтому обстрелы городов участились.
По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.